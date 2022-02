Totti ospite a C’è posta per te: la prima volta in tv dopo la presunta crisi dalla moglie Ilary Blasi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell’ultima settimana la notizia della presunta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato il gossip più chiacchierato e discusso tra le pagine di cronaca rosa. E non è bastata la smentita via social da parte dell’ex capitano della Roma per quietare gli animi e tranquillizzare i fan della coppia. Una vicenda che ha visto il coinvolgimento anche di Noemi Bocchi, la presunta (mai confermata) nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso: nonostante giorni complicati, Francesco Totti ha deciso di accettare l’invito di Maria De Filippi. Sabato 26 febbraio in prima serata su Canale 5 l’ex calciatore della Roma sarà ospite del programma C’è posta per te: il marito di Ilary Blasi ne approfitterà per ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell’ultima settimana la notizia dellaseparazione tra Francescoè stato il gossip più chiacchierato e discusso tra le pagine di cronaca rosa. E non è bastata la smentita via social da parte dell’ex capitano della Roma per quietare gli animi e tranquillizzare i fan della coppia. Una vicenda che ha visto il coinvolgimento anche di Noemi Bocchi, la(mai confermata) nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso: nonostante giorni complicati, Francescoha deciso di accettare l’invito di Maria De Filippi. Sabato 26 febbraio inserata su Canale 5 l’ex calciatore della Roma saràdel programma C’èper te: il marito dine approfitterà per ...

