Sui mercati scatta la corsa verso oro e titoli di Stato Usa. Crolla il bitcoin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Più tranquilla, per adesso, la situazione sul mercato valutario. Il dollar index viaggia intorno a quota 96. Gli esperti: «L'ampiezza dell'attacco sorprende»

Daniele_Manca : Guerra in Ucraina: crolla il rublo, petrolio sopra i 100 dollari. Gli effetti su grano, alluminio e Borse (con i fu… - sole24ore : Come reagirà la Bce a Ucraina e inflazione??Ecco il dilemma sui mercati - HuffPostItalia : La guerra si abbatte sui mercati. Borse in picchiata. Volano gas e petrolio - GibelliniPaolo : RT @CCFCattaneo: 'La più grave disfunzione dell’eurosistema è costringere gli Stati a mettere in atto deficit pubblici utilizzando una mone… - CCFCattaneo : 'La più grave disfunzione dell’eurosistema è costringere gli Stati a mettere in atto deficit pubblici utilizzando u… -