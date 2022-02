Sciopero aerei venerdì 25 febbraio 2022 | orari e fasce garantite

(Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ stato indetto unonazionale di 24 ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nella giornata di25. Oltre a bus, treni e metropolitane hanno aderito anche diverse compagnie aeree, come KLM Royal Dutch Airlines e Air France. A comunicarlo è proprio l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) sul suo sito ufficiale.trasporti 25: compagnie aeree in protesta Fermi glidi KLM Lodella compagnia KLM riguarderà il personale di terra che, a partire dalle ore 10.00 di25, smetterà di lavorare per protesta fino alle ore 14.00. Lodi 4 ore è stato annunciato sul sito ufficiale dell’ENAC, dove sono anche riportati i voli che ...

...un appello sottoscritto da 132 presidi fuorisede di tutta Italia che hanno minacciato lo... In Sicilia c' la mia casa e la mia vita - continua - in questi anni, trae affitto si anche ...25 febbraio 2022: la protesta di Air France Il personale da terra della compagnia Air France entrerà indalle 10:00 di venerdì 25 febbraio, fino alle ore 14:00, per un totale ...Bus, tram, metrò e ferrovie locali (in Lombardia le Ferrovie Nord) sono infatti a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. La protesta è indetta da Cgil, Cisl ...Lo sciopero si svolgerà come sempre nel rispetto delle fasce di garanzia e sarà articolato secondo modalità locali. Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri, "la ...