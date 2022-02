Sanità territoriale, in Campania 380 mln di investimenti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ha presentato il piano di realizzazione della “Nuova Sanità territoriale” in una conferenza stampa. “Nell’ ambito del PNRR (piano nazionale di resistenza e resilienza) la Regione – ha detto De Luca – punta a realizzare 169 “Case della Comiunità” , 45 Ospedali di Comunità, dotati ciascuno di 20 posti letto (uno ogni 50-100 mila abitanti) e 58 Centrali Operative territoriali (COT), , con il compito da fare da raccordo “tra i vari soggetti coinvolti nel processo assistenziale”, e di gestire il servizio del 118, sul territorio regionale, decongestionando i grandi Ospedali, e della ripresa degli screening tumorali, di fatto sospesi dal 2018-2019. L’ investimento complessivo è stimato in oltre 380 milioni di euro. Il rafforzamento della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente della Giunta regionale dellaVincenzo De Luca ha presentato il piano di realizzazione della “Nuova” in una conferenza stampa. “Nell’ ambito del PNRR (piano nazionale di resistenza e resilienza) la Regione – ha detto De Luca – punta a realizzare 169 “Case della Comiunità” , 45 Ospedali di Comunità, dotati ciascuno di 20 posti letto (uno ogni 50-100 mila abitanti) e 58 Centrali Operative territoriali (COT), , con il compito da fare da raccordo “tra i vari soggetti coinvolti nel processo assistenziale”, e di gestire il servizio del 118, sul territorio regionale, decongestionando i grandi Ospedali, e della ripresa degli screening tumorali, di fatto sospesi dal 2018-2019. L’ investimento complessivo è stimato in oltre 380 milioni di euro. Il rafforzamento della ...

