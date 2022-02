Quarto figlio per Kate Middleton? La duchessa conferma il desiderio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo tre bellissimi figli Kate Middleton desidera diventare madre del Quarto figlio. Solo un desiderio o la duchessa di Cambridge è già in attesa di un fratellino o di una sorellina per Charlotte, Louis e George? Kate Middleton ha confermato tutto in un’intervista rilasciata di recente durante la visita al Copenaghen Infant Mental Project in Danimarca. Ha risposto prendendo dolcemente in giro il principe William d’Inghilterra, confidando che lui è sempre preoccupato quando lei incontra bimbi piccoli, soprattutto se inferiori all’anno di età. Un tour di due giorni per la splendida Kate Middleton ma da sola, senza William; il suo impegno ancora una volta ha lo scopo di promuovere il benessere psicologico ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo tre bellissimi figlidesidera diventare madre del. Solo uno ladi Cambridge è già in attesa di un fratellino o di una sorellina per Charlotte, Louis e George?hato tutto in un’intervista rilasciata di recente durante la visita al Copenaghen Infant Mental Project in Danimarca. Ha risposto prendendo dolcemente in giro il principe William d’Inghilterra, confidando che lui è sempre preoccupato quando lei incontra bimbi piccoli, soprattutto se inferiori all’anno di età. Un tour di due giorni per la splendidama da sola, senza William; il suo impegno ancora una volta ha lo scopo di promuovere il benessere psicologico ...

Advertising

eva3000eva : Kate Middleton: la Duchessa di Cambridge felice in mezzo ai bambini: voglia del quarto figlio? - SarahDanira_26 : RT @Cosmopolitan_IT: Michael Bublé papà per la quarta volta, la moglie Luisana Lopilato è incinta - infoitcultura : Kate Middleton rivela: “Dico sempre a William che vorrei il quarto figlio” - libertfly : Kate Middleton vuole un quarto figlio (ma papà William dice di no) - 70ce2facad14418 : @La7tv @OttoemezzoTW @silvia_sb_ @DeAngelis_tw @antonellaviol17 @AndreaScanzi @AndreaScanzi sorcetto. Vuoi fare il… -