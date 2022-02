Premier League 2021 2022 | Lacazette salva l’Arsenal | vittoria in rimonta contro il Wolverhampton

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022)all’ultimo respiro per, che all’Emirates Stadium si impone 2-1ilnella sfida valida per la 20esima giornata della. Hwang apre dopo sette minuti di gioco, ma Pepe efirmano lae regalano i tre punti ai Gunners. LA PARTITA – Il Wolves parte subito forte e, dopo soli sette minuti di gioco, trova il gol del vantaggio con Hee-Chan Hwang, che sfrutta un errore della difesa avversaria punendola con freddezza e portando avanti i suoi.prova a rispondere, e al 35?serve un bell’assist per Martinelli che però non trova lo specchio della porta. Nel corso dei minuti di recupero della prima ...