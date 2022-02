Omicidio Pamela: ecco perché la sentenza della Cassazione apre allo sconto di pena a Oseghale (Di giovedì 24 febbraio 2022) La sentenza della Cassazione di ieri ha riaperto clamorosamente il caso dell’Omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018 a Macerata e per la quale è stato condannato all’ergastolo il nigeriano Innocent Oseghale. Se dovesse infatti cadere l’aggravante di violenza sessuale, per il nigeriano attualmente detenuto nel carcere di Forlì, potrebbe esserci uno sconto di pena. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio la condanna solo per lo stupro che andrà LEGGI ANCHE Pamela, la Cassazione: nuovo processo per la violenza sessuale. Le urla della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladi ieri ha riaperto clamorosamente il caso dell’diMastropietro, la diciottenne uccisa e fatta a pezzi nel gennaio 2018 a Macerata e per la quale è stato condannato all’ergastolo il nigeriano Innocent. Se dovesse infatti cadere l’aggravante di violenza sessuale, per il nigeriano attualmente detenuto nel carcere di Forlì, potrebbe esserci unodi. I giudiciprima sezioneleCorte dihanno annullato con rinvio la condanna solo per lo stupro che andrà LEGGI ANCHE, la: nuovo processo per la violenza sessuale. Le urla...

