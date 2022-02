Olympiacos - Atalanta 0 - 3, la Dea supera i playoff e vola agli ottavi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Joakim Maehle esulta Atene (Grecia), 24 febbraio 2022 - L' Atalanta scavalca lo scoglio Olympiacos e supera il turno dei playoff di Europa League . La Dea si è presentata ad Atene con un gol di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Joakim Maehle esulta Atene (Grecia), 24 febbraio 2022 - L'scavalca lo scoglioil turno deidi Europa League . La Dea si è presentata ad Atene con un gol di ...

Advertising

GoalItalia : Malinovskyi, doppietta e messaggio rivolto al conflitto Ucraina-Russia ?? 'No War in Ukraine' ?? - DiMarzio : #UEL | @Atalanta_BC, #Malinovskyi gol all'@olympiacosfc ed esultanza pensando all'#Ucraina - DiMarzio : #UEL, le formazioni ufficiali di #OlympiacosAtalanta - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaFiorentina #Olympiacos-Atalanta, Gasperini: “Abbiamo fatto una buona prestazione” ?? S… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Felice per la doppietta di Malinovskyi, ha la famiglia in Ucraina': L'allenatore dell'Atalant… -