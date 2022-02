Napoli, Spalletti: “Sono partiti molto meglio di noi, il raddoppio di De Jong ha reso tutto difficile” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLuciano Spalletti commenta a Sky il 4-2 subito dal suo Napoli in casa contro il Barcellona: “Bisogna essere onesti, loro Sono partiti molto meglio di noi. Il raddoppio di De Jong ha reso tutto difficile, poi quando siamo rientrati in partita abbiamo subito anche il terzo gol ed è diventato ancora più complicato. C’è un grande dispiacere, stasera si era ricreato il clima Napoli: ci abbiamo messo tanta fatica per essere qui tutti insieme, questo ci lascia doppiamente dispiaciuti, forse più del risultato. Però abbiamo fatto anche delle cose fatte bene; on siamo mai riusciti a rimetterla in pari la partita da un punto di vista di normalità di scorrimento, perché ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLucianocommenta a Sky il 4-2 subito dal suoin casa contro il Barcellona: “Bisogna essere onesti, lorodi noi. Ildi Deha, poi quando siamo rientrati in partita abbiamo subito anche il terzo gol ed è diventato ancora più complicato. C’è un grande dispiacere, stasera si era ricreato il clima: ci abbiamo messo tanta fatica per essere qui tutti insieme, questo ci lascia doppiamente dispiaciuti, forse più del risultato. Però abbiamo fatto anche delle cose fatte bene; on siamo mai riusciti a rimetterla in pari la partita da un punto di vista di normalità di scorrimento, perché ...

