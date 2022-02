Mps-David Rossi | legale moglie e figlia | “Ignorata traccia tra 3° e 4° piano | può smontare suicidio da ufficio”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una, tra la finestra del quarto e del terzo, sulla quale non sono stati svolti approfondimenti ma che, se risultasse compatibile con la scarpa di, potrebbe mettere in dubbio la tesi deldal terzodi Palazzo Salimbeni. E’ quanto rivela all’Adnkronos l’avvocato Carmelo Miceli,delladi, Antonella Tognazzi, e delladi lei Carolina Orlandi, facendo riferimento a un particolare contenuto nella consulenza del Ris nell’ambito della seconda inchiesta sulla morte dell’ex capo della Comunicazione di Mps. All’indomani dell’audizione di Nicola Marini, la sera della morte pm di turno, davanti alla Commissione di inchiesta sulla morte di ...

...corso di un'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta istituita per fare luce sul caso diRossi, il procuratore di Siena, Nicola Marini , all'epoca della morte dell'ex manager d...Rossi è stato trovato morto la sera del 6 marzo 2013. Aveva 51 anniRossi faceva ricerche sulla rete con la parola suicidio. L'ultima, il pomeriggio della sua ...capo comunicazionemorto ...Una traccia, tra la finestra del quarto e del terzo piano, sulla quale non sono stati svolti approfondimenti ma che, se risultasse compatibile con la ...Interrogato in Commissione d’inchiesta sul caso della morte di David Rossi avvenuta nel 2013, il pm Marini che allora indagava sul caso ha ...