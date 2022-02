Milan | Rafael Leao | “Voglio continuare a fare bene e aiutare la squadra”

Advertising

MomentiCalcio : Milan, R. Leao: “Ringrazio i tifosi ma ora torniamo a vincere” - sportli26181512 : Leao e le rovesciate sfortunate: 'La prossima entrerà': Rafael Leao è stato intervistato da Milan TV in vista del m… - CalcioPillole : L'attaccante del #Milan Rafael #Leao ha parlato ai microfoni di 'Milan Tv'. Ecco quanto dichiarato tra momento, obi… - sportli26181512 : Leao: 'Gol e giocate? Arrivano perchè ho la fiducia di fare la differenza in campo': Rafael Leao è stato intervista… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Leao suona la carica: «Con l’#Udinese dobbiamo tornare a vincere» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rafael

... con Messias, Brahim Diaz eLeao che sono comunque favoriti rispettivamente su Saelemaekers, ... gol di Molina e rigore di Pussetto! Proseguendo a ritroso nel modulo 4 - 2 - 3 - 1 del, ecco ......(Atalanta) RASPADORI Giacomo (Sassuolo) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) AMRABAT Sofyan (Fiorentina) MULDUR Mert (Sassuolo) PELLEGRINI Lorenzo (Roma) ROMAGNOLI Alessio () TOLOI(...Brahim Diaz e Rafael Leao che sono comunque favoriti rispettivamente su Saelemaekers, Krunic e Rebic. Proseguendo a ritroso nel modulo 4-2-3-1 del Milan, ecco che in mediana è squalificato Bennacer e ...Tempi più lunghi, ma la fiducia - tanta - permane. Intatta. Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan non sembra essere in discussione, ma si dovrà aspettare un po' più di ...