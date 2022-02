Maxi furto in abitazione | 4 arresti nel palermitano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maxi furto

Ansa

I carabinieri della compagnia di Carini hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare, emessa gip del tribunale di Palermo, nei confronti di 9 indagati, accusati di estorsione,aggravato, riciclaggio e favoreggiamento. Di questi, 4 sono finiti in carcere, 2 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 3 a quello di dimora. I ladri a dicembre del 2020 hanno ...L'indagine, coordinata dalla Procura, è scattata dopo unin abitazione, nel centro storico di Carini. I ladri a dicembre del 2020 hanno portato via da una cassaforte a muro, 100.000 euro in ...I carabinieri della compagnia di Carini hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare, emessa gip del tribunale di Palermo, nei confronti di ...Paura a Battipaglia: tamponamento e inseguimento, arrestato 26enne già noto per precedenti di furto e spaccio di sostanze stupefacenti ...