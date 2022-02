Manifestazione contro la guerra a San Pietroburgo città natia di Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una Manifestazione per dire no alla guerra in Ucraina. Sono queste le immagini apparse su Twitter sull’account Asiablog.it in cui si vedono diversi manifestanti scendere in piazza a San Pietroburgo città natia del Presidente russo Vladimir Putin. Il conflitto con l’Ucraina ha smosso l’intera opinione pubblica mondiale. Non solo in Russia, ma diverse manifestazioni sono partite anche a Tblisi in Georgia e Londra. Nella stessa San Pietroburgo, nel frattempo, doveva giocarsi la finale di Champions League. Ma il precipitare della situazione del Paese che ha aperto un conflitto con l’Ucraina ha visto già pervenire una serie di richieste per lo spostamento degli eventi sportivi. Condanna quasi certa anche da parte dell’Uefa che, probabilmente, sospenderà ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unaper dire no allain Ucraina. Sono queste le immagini apparse su Twitter sull’account Asiablog.it in cui si vedono diversi manifestanti scendere in piazza a Sandel Presidente russo Vladimir. Il conflitto con l’Ucraina ha smosso l’intera opinione pubblica mondiale. Non solo in Russia, ma diverse manifestazioni sono partite anche a Tblisi in Georgia e Londra. Nella stessa San, nel frattempo, doveva giocarsi la finale di Champions League. Ma il precipitare della situazione del Paese che ha aperto un conflitto con l’Ucraina ha visto già pervenire una serie di richieste per lo spostamento degli eventi sportivi. Condanna quasi certa anche da parte dell’Uefa che, probabilmente, sospenderà ...

Advertising

fattoquotidiano : “Ieri giravo per Roma con un piccolo cartello ‘sciopero della fame – no discriminazione’ e mi ha fermato ben due vo… - kevkorian : RT @Informa_re: A #SanPietroburgo, in #Russia, c'è una manifestazione abbastanza partecipata contro l'aggressione russa all'#Ucraina. - alesSarda2908 : RT @Asiablog_it: ????#RussiaUkraineConflict???? Anti-war rally in #Georgia's capital #Tbilisi. (Georgians suffered Russian aggression in 2008)… - Emilian63301399 : RT @LauraLuthien86: ????#RussiaUkraineConflict???? Anche a Tbilisi ( Georgia) manifestazione contro la guerra!!! #UkraineRussiaCrisis #Ukrai… - marta24675470 : RT @Asiablog_it: ????#RussiaUkraineConflict???? Anti-war demonstration in #SaintPetersburg, #Putin's native city. Manifestazione contro la #G… -