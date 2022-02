Malattie rare, due progetti vincono l’hackathon di Alexion e H-Farm (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie rare, Alexion Pharma Italy, parte di AstraZeneca, insieme alla piattaforma di innovazione H-Farm, annunciano i vincitori di “rare Hack for New Ideas”. l’hackathon è stato ideato con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative in grado di rispondere ai bisogni insoddisfatti della sindrome emolitico uremica atipica, malattia ultra-rara (SEUa). Sono stati due i progetti vincitori che hanno risposto alle due sfide lanciate dall’hackathon: 1. facilitare il riconoscimento e accelerare il tempo di diagnosi della malattia e 2. favorire una più efficiente connessione tra centri ed esperti.“Il benessere delle persone oggi più che mai è fondamentale: da sempre siamo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale dellePharma Italy, parte di AstraZeneca, insieme alla piattaforma di innovazione H-, annunciano i vincitori di “Hack for New Ideas”.è stato ideato con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative in grado di rispondere ai bisogni insoddisfatti della sindrome emolitico uremica atipica, malattia ultra-rara (SEUa). Sono stati due ivincitori che hanno risposto alle due sfide lanciate dal: 1. facilitare il riconoscimento e acceleil tempo di diagnosi della malattia e 2. favorire una più efficiente connessione tra centri ed esperti.“Il benessere delle persone oggi più che mai è fondamentale: da sempre siamo ...

Advertising

bambinogesu : Siglato l'accordo tra l'Ospedale, @OrphanetIT e l'@OssMalattieRare per una collaborazione ancora più forte in aiuto… - PatriziaOrlan11 : RT @malatinvisibili: La storia di Romina “ho 30 anni e sono malata da metà della mia vita..Da aprile 2021 sono seguita al Centro per Malatt… - Umbriaecultura : In attesa della giornata internazionale delle malattie rare, in programma il 28 febbraio, le associazioni del terri… - uniamofimronlus : RT @RaiperilSociale: Lunedì 28 febbraio si celebra in tutto il mondo Giornata delle Malattie Rare. Campagna di #Sensibilizzazione di @uniam… - malatinvisibili : La storia di Romina “ho 30 anni e sono malata da metà della mia vita..Da aprile 2021 sono seguita al Centro per Mal… -