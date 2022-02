Invasione Ucraina | in Italia tutti i partiti schierati contro l' aggressione russa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel pieno della notte la Russia attacca l'. Putin lo annuncia in tv: 'L'operazione durerà il tempo necessario per smilitarizzare e denazificare il paese'. Poi minaccia l'occidente di ...

Ultime Notizie dalla rete : Invasione Ucraina

... per denazificare e denuclearizzare l'" . Se ancora era rimasta qualche flebile speranza di ... Le agenzie battono la notizia: l'russa è iniziata. Risuonano le parole di Putin, "Chiunque ...Matteo Renzi si è dimesso dal board di Delimobil, la maggiore azienda russa di servizi di car - sharing. L'ex premier, a seguito dell'russa dell', ha inviato questa mattina un'email al consiglio di amministrazione dell'azienda per comunicare le sue dimissioni con effetto immediato. Lo riporta il Financial Times, ...E chiede al presidente dell'Aula, Piero Mauro Zanin, e al governatore Massimiliano Fedriga di "sostenere le iniziative diplomatiche del Governo e dell'Unione Europea per porre termine all'invasione ...L’Arci chiede “lo stop immediato delle ostilità in Ucraina” e condanna l’aggressione armata ... di neutralità attiva attraverso il ritiro delle forze armate d’invasione e la revoca del riconoscimento ...