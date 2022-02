Inter, Satriano: «Con Inzaghi ho giocato pochissimo, ma mi è servito tanto» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter Satriano ha parlato della sua esperienza con Inzaghi Martin Satriano, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Brest, ha parlato in una Intervista a Tuttosport della sua esperienza con Inzaghi. FRANCIA – «Mi sono trasferito in Francia ed è una decisione presa d’accordo con il mio agente e il club nerazzurro. Ci piaceva il progetto. Ho giocato pochissimo con Inzaghi ma quei mesi in prima squadra mi sono serviti tantissimo. Ho imparato molto da giocatori più esperti, dal tecnico e dallo staff e sono cresciuto». ATTACCO Inter – «Ho cercato di capire i segreti di Sanchez, Dzeko, Correa e Lautaro, sono tutti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giovane attaccante di proprietà dell’ha parlato della sua esperienza conMartin, attaccante di proprietà dell’in prestito al Brest, ha parlato in unavista a Tuttosport della sua esperienza con. FRANCIA – «Mi sono trasferito in Francia ed è una decisione presa d’accordo con il mio agente e il club nerazzurro. Ci piaceva il progetto. Hoconma quei mesi in prima squadra mi sono serviti tantissimo. Ho imparato molto dari più esperti, dal tecnico e dallo staff e sono cresciuto». ATTACCO– «Ho cercato di capire i segreti di Sanchez, Dzeko, Correa e Lautaro, sono tutti ...

Advertising

mr_kubra : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport, esclusiva #Satriano: “Al #Brest ho trovato quello che mi mancava, cioè giocare. Faccio il tifo per la vitto… - mr_kubra : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport, esclusiva #Satriano: “#inter, tutti i calciatori sono di un livello altissimo. Sanchez,Dzeko, Correa e Laut… - ParisCaesar : RT @fcin1908it: Satriano: “Inter, faccio il tifo per lo scudetto. E sogno di tornare” - fcin1908it : Satriano: “Inter, faccio il tifo per lo scudetto. E sogno di tornare” - serieB123 : SerieB Calciomercato, altro che Serie B | Annuncio di Satriano sul futuro -