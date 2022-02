I vaccini a RNA offrono molti vantaggi | ma i tempi di produzione sono lunghi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Si è diffusamente parlato del fatto che la nuova e promettentissima tecnologia deia RNA offre, fra gli altri, la possibilità di ottenere molto più rapidamenteottimizzati contro patogeni di interesse, a partire dal sequenziamento del loro genoma. Leggere l’informazione genetica di un parassita e quindi ottenere costrutti in grado di produrre potenziali antigeni, da usare per le prove di immunogenicità, è un passo formidabile rispetto a dover ottimizzare ladi un virus o delle proteine ricombinanti o anche deia vettore virale giusti; questo dice la teoria, e questo è quanto i biologi molecolari come il sottoscritto si affannano a ripetere. Tuttavia, ladi un vaccino, specialmente su larga scala, non è mai semplicemente un ...