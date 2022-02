Giulia Amodio | manca poco alla nascita di Ludovica “E mi fa strano che Sensi…”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La moglie del calciatore dell'Inter (in prestitoSamp) immagina l'arrivo della piccola e come sarà per il papà questa nuova avventura

Advertising

vanejuice : giulia amodio alle prese con l'ikea, pagherei per assistere - soppyzz : giulia amodio come cazzo cucini -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Amodio

CalcioToday.it

...45 Teatro Centro Sociale Pagani CAINI drammaturgia e regia Mario De Masi con Alice Conti, Alessandro Gioia,Pia, Fiorenzo Madonna, Antonio Stoccuto elementi di scena Marinocostumi Anna ...Stefano Sensi , da poco passato in prestito dall' Inter alla Sampdoria , ieri ha affrontato il Milan a San Siro. Presente in tribuna anche la moglie, che ha postato un video divertente sui social, in cui riprendeva il giocatore uscire dal campo. Prima di scendere negli spogliatoi Stefano ha salutato i tifosi in tribuna, non notando ...Manca poco e saranno in tre. Giulia Amodio già immagina come sarà avere tra le sue braccia e nella sua vita la piccola Ludovica, la bimba che tra poco nascerà. E ha immaginato come Stafano Sensi, suo ...Giulia Amodio inizia la settimana con il piede giusto. Lady Sensi ha pubblicato un selfie, decisa a iniziare al meglio al settimana ...