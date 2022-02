Dopo l’impresa di Atene Gasp esulta: “Felice per la squadra ma soprattutto per Ruslan” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il primo pensiero di Gasperini è per Malinovskyi, l’eroe della serata: “Sono Felice per Ruslan, non è stato facile per nessuno, ma lui mi ha detto stamattina che si sentiva di giocare. Ha segnato due gol molto belli, un piccolo sorriso in una giornata difficile”. Che significato ha questo risultato? “Sono soddisfatto, abbiamo vinto due partite e non era così facile, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Chi vorrei adesso? Vedremo il sorteggio, però anche noi siamo un avversario difficile da affrontare. Noi”, aggiunge Gasp “vogliamo fare bene in Europa, è sempre bello giocare in queste competizioni e questo è un bel passaggio del turno”. Il 3-0 può essere una svolta anche Dopo certi risultati negativi? “Il periodo che abbiamo appena vissuto è incancellabile. Spero che sia finito, vedremo cosa succede in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il primo pensiero dierini è per Malinovskyi, l’eroe della serata: “Sonoper, non è stato facile per nessuno, ma lui mi ha detto stamattina che si sentiva di giocare. Ha segnato due gol molto belli, un piccolo sorriso in una giornata difficile”. Che significato ha questo risultato? “Sono soddisfatto, abbiamo vinto due partite e non era così facile, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Chi vorrei adesso? Vedremo il sorteggio, però anche noi siamo un avversario difficile da affrontare. Noi”, aggiunge“vogliamo fare bene in Europa, è sempre bello giocare in queste competizioni e questo è un bel passaggio del turno”. Il 3-0 può essere una svolta anchecerti risultati negativi? “Il periodo che abbiamo appena vissuto è incancellabile. Spero che sia finito, vedremo cosa succede in ...

