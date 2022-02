Donato Giudice: “Il Comune non ci tolga le concessioni gratuite” (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Monica De Santis Il termine dello stato d’emergenza se da un lato è atteso da molti come il giorno del ritorno alla normalità, dall’altra parte preoccupa e non poco i ristoratori e i titolari di bar salernitani, che temono che la fine delle restrizioni possa corrispondere anche alla fine dei benifici che fino ad oggi sono stati concessi dall’amministrazione comunale. “Il 31 marzo finirà lo stato di emergenza, compreso la concessione gratuita delle aree all’aperto e extra covid per le attività commerciali”. Spiega Donato Giudice, vice presidente dell’Aisp, associazione di ristoratori e bar,nata proprio durante il primo lockdown. Secondo Giudice, le concessioni gratuite date dall’amministrazione comunale per consentire alle attività legate al mondo della ristorazione di recupare dopo i tanti, troppi ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Monica De Santis Il termine dello stato d’emergenza se da un lato è atteso da molti come il giorno del ritorno alla normalità, dall’altra parte preoccupa e non poco i ristoratori e i titolari di bar salernitani, che temono che la fine delle restrizioni possa corrispondere anche alla fine dei benifici che fino ad oggi sono stati concessi dall’amministrazione comunale. “Il 31 marzo finirà lo stato di emergenza, compreso la concessione gratuita delle aree all’aperto e extra covid per le attività commerciali”. Spiega, vice presidente dell’Aisp, associazione di ristoratori e bar,nata proprio durante il primo lockdown. Secondo, ledate dall’amministrazione comunale per consentire alle attività legate al mondo della ristorazione di recupare dopo i tanti, troppi ...

