Diffidati Napoli-Barcellona | i partenopei a rischio squalifica per l’eventuale ottavo di Europa League

Grande attesa per il ritorno dello spareggio di Europa League che vedrà Napoli e Barcellona nello stadio intitolato alla leggenda comune, Diego Armando Maradona. Si riparte dall'1-1 dell'andata e le due squadre sono pronte a contendersi il passaggio del turno. Tre i Diffidati in casa Napoli: a Di Lorenzo e Koulibaly, si aggiunge anche Fabian Ruiz che è stato ammonito nel match di andata al Camp Nou, dopo aver ricevuto il primo giallo contro lo Spartak Mosca. Spalletti spera di non dover fare a meno di questi tre giocatori, ma soprattutto spera di avere un ottavo da giocare. Diffidati Napoli: Fabian Ruiz, Di Lorenzo, Koulibaly

