Csaba Dalla Zorza e Wanda Nara, incredibilmente simili: la passione condivisa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Csaba Dalla Zorza e Wanda Nara sono due pianete opposti, ma avete mai notato che le due hanno una passione in comune? Ecco di cosa si tratta. L’esperta di lifestyle e la modella argentina sembrano non avere nulla in comune: stile di vita, lavoro e carriera. Ma i più attenti e sopratutto coloro che seguono entrambe si sono accorti che le due sono unite da una passione: ecco qual è. Csaba Dalla Zorza e Wanda Nara sono due donne completamente agli antipodi. La prima conta poco più di 660 mila follower, mentre la seconda gode di oltre 11 mila seguaci. Una differenza che però non è solo legata ai social, ma anche al loro mestiere e stile di vita: dai post pubblicati agli ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 febbraio 2022)sono due pianete opposti, ma avete mai notato che le due hanno unain comune? Ecco di cosa si tratta. L’esperta di lifestyle e la modella argentina sembrano non avere nulla in comune: stile di vita, lavoro e carriera. Ma i più attenti e sopratutto coloro che seguono entrambe si sono accorti che le due sono unite da una: ecco qual è.sono due donne completamente agli antipodi. La prima conta poco più di 660 mila follower, mentre la seconda gode di oltre 11 mila seguaci. Una differenza che però non è solo legata ai social, ma anche al loro mestiere e stile di vita: dai post pubblicati agli ...

Deddinx : “Idee facili per il menù settimanale del tuo bambino” e poi a pranzo arrosto coi carciofi, trota al cartoccio, riso… - sihysoon : Csaba dalla Zorza ti prego, fai per noi una foto in cui sei con la tutona straccia stravaccata sul divano e la casa… - VogliaZebra_net : Qui simpavo Csaba Dalla Zorza. No culo da ne**a, no titties, ma tanta roba. L’eleganza batte un bel culo? Sempre. - PasqualeMarro : #CsabaDallaZorza svela un retroscena importante della sua vita - IlCarmi73 : Csaba dalla Zorza avrebbe un mancamento #LAmicaGeniale3 -