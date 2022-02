Conte e il Tottenham | l’uomo sbagliato nel posto sbagliato

Advertising

sportface2016 : +++#Tottenham, #Conte si sfoga: 'Ho bisogno di parlare col club per trovare la soluzione migliore. Non posso accett… - DiMarzio : #PremierLeague, @SpursOfficial | Lo sfogo di Antonio #Conte dopo la sconfitta contro il @BurnleyOfficial - sportmediaset : Tottenham, la frustrazione di #Conte: 'Forse non sono abbastanza bravo, il club valuti il mio futuro'.… - zazoomblog : Clamoroso ko Tottenham ira Conte parlerò con club - #Clamoroso #Tottenham #Conte #parlerò - KunGrax : RT @Zoroback_023: Conte tra un po’impolora di farsi cacciare ahaha 18 milioni netti chiamalo scemo.A fine stagione si fa dare la buona usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Tottenham

Nessuno merita una situazione del genere - tuona- non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Ilmi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo ...Nessuno merita una situazione del genere - tuona- non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Ilmi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo ...A chiudere il podio, invece, una conoscenza non tanto vecchia della serie A. Antonio Conte, infatti, da quest’inverno allenatore del Tottenham, si porta a casa 18 milioni di euro l’anno, prendendosi ...Il belga, escluso anche in Champions League, è un problema per Tuchel. Cosa sta succedendo con l’Inter e quel feeling ancora vivo con Conte: ecco come può cambiare le cose ...