Con Hubble si ipotizza che su Wasp-121b piovano rubini e zaffiri liquidi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una pioggia di minerali preziosi direttamente in un pianeta che conosciamo, e tra l’altro in uno stato diverso dal solito? Sì, è avvenuta e sembra che sia un evento più unico che mai. Scopriamo come sia successo, e in che maniera sia avvenuto. Il pianeta in questione ci darà l’opportunità di poter assistere ad un evento fenomenale, seppur accada molto lontano da qui – Computermagazine.itI pianeti presentano, da sempre, delle caratteristiche peculiari e che non hanno fatto altro che contraddistinguerli. Ce li ricordiamo per degli elementi precisi, di conseguenza è davvero impossibile confondersi specie se parliamo di un evento importante che accade in uno di questi. Avete mai pensato che, prima o poi, potessero piovere minerali dal cielo? Sicuramente no, ma una recente scoperta potrebbe farvi cambiare idea: delle analisi ci hanno fatto capire che può succedere ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una pioggia di minerali preziosi direttamente in un pianeta che conosciamo, e tra l’altro in uno stato diverso dal solito? Sì, è avvenuta e sembra che sia un evento più unico che mai. Scopriamo come sia successo, e in che maniera sia avvenuto. Il pianeta in questione ci darà l’opportunità di poter assistere ad un evento fenomenale, seppur accada molto lontano da qui – Computermagazine.itI pianeti presentano, da sempre, delle caratteristiche peculiari e che non hanno fatto altro che contraddistinguerli. Ce li ricordiamo per degli elementi precisi, di conseguenza è davvero impossibile confondersi specie se parliamo di un evento importante che accade in uno di questi. Avete mai pensato che, prima o poi, potessero piovere minerali dal cielo? Sicuramente no, ma una recente scoperta potrebbe farvi cambiare idea: delle analisi ci hanno fatto capire che può succedere ...

Advertising

__Hubble__ : @CheshireCat_82 @claudia_gln @William_Fly Obiettivamente non mi pare dotatissimo. Che poi putin avesse già deciso e… - MiuccioPrado : @__Hubble__ Guarda che D'Alema, Fini, De Michelis, Gentiloni, Alfano, Frattini erano tutti più o meno inesperti. Al… - __Hubble__ : @MiuccioPrado Posto che a sto punto è evidente che avevan già deciso, non è genialissimo andare in missione diploma… - __Hubble__ : RT @massimo4951: Lei è Alizee È una femmina 4 mesi Tg media Si trova in Sicilia e si affida dopo prassi adottiva sverminata, spulciata, vac… - __Hubble__ : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????????3476089257 leggete????YUKI,con gli occhi sgranati,la bocca aperta e tremante,nascosto dietro quella cu… -