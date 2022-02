Blanco senza mezzi termini su Mahmood: “il mio gesto per lui è stato di passione perchè …” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono trascorse diverse settimane da quando su Rai 1 è andata in onda la finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo vinta dalla coppia formata da Blanco e Mahmood con il brano intitolato ‘Brividi’. I due giovani artisti hanno fin da subito conquistato il pubblico e ancora oggi, a distanza di qualche settimana dal loro trionfo, continuano ad essere i protagonisti di questo Festival. Sul palco del teatro Ariston hanno mostrato di essere molto complici, e proprio tale complicità ha fatto nascere alcuni dubbi. Ed ecco che ad intervenire sulla questione è stato nelle ultime ore proprio Blanco che intervistato da Vanity Fair ha cercato di spiegare che tipo di rapporto lo lega a Mahmood. Blanco spiega il gesto fatto sul palco del ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono trascorse diverse settimane da quando su Rai 1 è andata in onda la finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo vinta dalla coppia formata dacon il brano intitolato ‘Brividi’. I due giovani artisti hanno fin da subito conquiil pubblico e ancora oggi, a distanza di qualche settimana dal loro trionfo, continuano ad essere i protagonisti di questo Festival. Sul palco del teatro Ariston hanno mostrato di essere molto complici, e proprio tale complicità ha fatto nascere alcuni dubbi. Ed ecco che ad intervenire sulla questione ènelle ultime ore proprioche intervida Vanity Fair ha cercato di spiegare che tipo di rapporto lo lega aspiega ilfatto sul palco del ...

Advertising

armyeurofan : RT @massyscalinci: Mi fa ridere come la gente rigira e rigira come vuole le cose. Mahmood e Blanco con Brividi hanno lanciato un messaggio… - MariaclaraPra : RT @Clyo88: Mahmood che senza provarci nemmeno sta li che sembra un quadro. Blanco che si rotola in giro con i calzini che usa da 3 giorni… - secsagb : RT @massyscalinci: Mi fa ridere come la gente rigira e rigira come vuole le cose. Mahmood e Blanco con Brividi hanno lanciato un messaggio… - AndreaInterNews : @Mattiadott29 E senza dover arrivare terzo in attesa delle retrocessioni di Mahmood e Blanco a Sanremo Giovani e di… - scioccobasitah : RT @massyscalinci: Mi fa ridere come la gente rigira e rigira come vuole le cose. Mahmood e Blanco con Brividi hanno lanciato un messaggio… -