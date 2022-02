Bari | prosegue lo sciopero dei camionisti | tangenziale bloccata

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Da Foggia a Lecce, passando per Altamura, la Bat e Taranto: la protesta degli autotrasportatori paralizza anche la Puglia. Da quattro giorni, ormai, centinaia di tir bloccano le principali vie di comunicazione della regione, in un clima che con il passare delle ore si fa sempre più teso.

Advertising

baritoday : Prosegue la protesta dei tir 'lumaca' a Bari: nuovi incolonnamenti sulla Statale 100 e in Tangenziale… - InuUrbanistica : Approfondite le situazioni di Torino e Firenze, Bari e Milano, Roma e Catania, Reggio Calabria e Cagliari, la serie… - cisl_bari : RT @cislfp: ???????????????? ???? ???????????????????? ?????? ???? ?????????????? ?????? ???????? ????????????' ???????????????? La nota sindacale nel consueto #InfoContratti ?? - baritoday : 'Meritiamo la sede opportuna', a Bari la protesta degli infermieri vincitori di concorso: prosegue il confronto con… - Debora72174569 : RT @InuUrbanistica: Dopo avere approfondito le situazioni di Torino e Firenze, Milano e Bari, Roma e Catania, la serie di nostri articoli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari prosegue

E per domani preannunciano una lunga e lenta marcia su, dove è già in programma la protesta di allevatori, pescatori e agricoltori, che con trattori, barche e animali "invaderanno" ...La mobilitazione degli autotrasportatori del Mezzogiornoanche oggi in Puglia, Molise e ...sulla Biferina (Molise) e su diverse statali pugliesi in vista di una nuova protesta domani a. .L’Arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, e il rettore della Chiesa ortodossa russa di Bari, padre . Viacheslav Bachin, sabato prossimo 26 febbraio pregheranno insieme nella cripta d ...Tornando sul Mar Nero, prosegue la missione di affiancamento ai caccia Mig-21 all'aviazione militare romena della Task Force «Black Storm» dell'Arma Azzurra italiana, coordinata dal 36° Stormo di ...