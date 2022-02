Banda ultralarga nelle Valli Natisone e Torre entro 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Nel 60 per cento dei Comuni delle Valli del Natisone e del Torre rientranti nell’accordo di Programma per lo sviluppo della Banda ultra larga, previsto dal cosiddetto Piano Nazionale Aree Bianche 2016, i lavori di infrastrutturazione sono stati terminati o verranno completati entro il mese di marzo. Per gli altri è prevista una ultimazione in estate ed entro la fine del 2022”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti rispondendo in Aula ad una specifica interrogazione riguardante il piano tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico che può contare su una dotazione iniziale di complessivi 101 milioni di euro. Con queste opere i Comuni saranno coperti con tecnologia mista, Fibra/FWA (Fixed Wireless Access), garantendo a ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Nel 60 per cento dei Comuni delledele delrientranti nell’accordo di Programma per lo sviluppo dellaultra larga, previsto dal cosiddetto Piano Nazionale Aree Bianche 2016, i lavori di infrastrutturazione sono stati terminati o verranno completatiil mese di marzo. Per gli altri è prevista una ultimazione in estate edla fine del”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti rispondendo in Aula ad una specifica interrogazione riguardante il piano tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico che può contare su una dotazione iniziale di complessivi 101 milioni di euro. Con queste opere i Comuni saranno coperti con tecnologia mista, Fibra/FWA (Fixed Wireless Access), garantendo a ...

