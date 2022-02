Atp 500 Dubai 2022: troppo Hurkacz per Sinner, il polacco vince in due set (Di giovedì 24 febbraio 2022) Niente da fare per Jannik Sinner, che deve dire addio all’Atp 500 di Dubai 2022: ai quarti di finale, infatti, l’azzurro viene eliminato da Hubert Hurkacz in un incontro di fatto senza storia, in cui il polacco si impone per 6-3 6-3. Il polacco si impone grazie ad un’ottima prestazione al servizio, mentre l’altoatesino forse paga anche l’inattività forzata delle scorse settimane, che già lo aveva portato ad essere poco brillante soprattutto nel primo turno contro Davidovich Fokina. Ora Hurkacz in semifinale affronterà il russo Rublev. IL TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il primo punto della partita va a Sinner, ma Hurkacz tiene il servizio con quattro punti consecutivi. Il primo scambio un po’ più prolungato e intenso della partita ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Niente da fare per Jannik, che deve dire addio all’Atp 500 di: ai quarti di finale, infatti, l’azzurro viene eliminato da Hubertin un incontro di fatto senza storia, in cui ilsi impone per 6-3 6-3. Ilsi impone grazie ad un’ottima prestazione al servizio, mentre l’altoatesino forse paga anche l’inattività forzata delle scorse settimane, che già lo aveva portato ad essere poco brillante soprattutto nel primo turno contro Davidovich Fokina. Orain semifinale affronterà il russo Rublev. IL TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il primo punto della partita va a, matiene il servizio con quattro punti consecutivi. Il primo scambio un po’ più prolungato e intenso della partita ...

