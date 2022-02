A che ora gioca Jannik Sinner contro Hurkacz? Programma ATP Dubai, canale tv in chiaro, streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi giovedì 24 febbraio Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano, reduce dalla netta vittoria sul sempre temibile britannico Andy Murray, se la dovrà vedere contro l’ostico polacco sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Il nostro portacolori, alla prima competizione sotto la guida del nuovo allenatore, ha tutte le carte in regola per fronteggiare alla pari un rivale decisamente insidioso e con cui ha un conto aperto. Sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 (in precedenza spazio a Rublev-McDonald). Jannik Sinner ha infatti perso la finale del Masters 1000 di Miami disputata lo scorso anno, salvo poi riscattarsi in occasione delle ATP Finals. Sarà un ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi giovedì 24 febbraioaffronterà Hubertnei quarti di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dalla netta vittoria sul sempre temibile britannico Andy Murray, se la dovrà vederel’ostico polacco sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. Il nostro portacolori, alla prima competizione sotto la guida del nuovo allenatore, ha tutte le carte in regola per fronteggiare alla pari un rivale decisamente insidioso e con cui ha un conto aperto. Sarà il secondo insul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 (in precedenza spazio a Rublev-McDonald).ha infatti perso la finale del Masters 1000 di Miami disputata lo scorso anno, salvo poi riscattarsi in occasione delle ATP Finals. Sarà un ...

