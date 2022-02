Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Conegliano lascia un punto, 3-2 a Vallefoglia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vince 3-2 (23-25, 25-13, 25-19, 21-25, 15-11) sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. La formazione umbra inizia alla grande e mette in difficoltà la corazzata veneta, nonostante l’uscita per infortunio di Kosheleva a fine quarto set. Le Pantere però la spuntano al tie-break e conquistano una vittoria importante per rimanere in scia alla capolista Monza in attesa di recuperare gli ultimi match. La Megabox però strappa un punto fondamentale nell’accesa lotta per la salvezza. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Prosecco Doc Imocovince 3-2 (23-25, 25-13, 25-19, 21-25, 15-11) sul campo della Megabox Ondulati Del Savionel recupero della prima giornata di ritorno del campionato diA1. La formazione umbra inizia alla grande e mette in difficoltà la corazzata veneta, nonostante l’uscita per infortunio di Kosheleva a fine quarto set. Le Pantere però la spuntano al tie-break e conquistano una vittoria importante per rimanere in scia alla capolista Monza in attesa di recuperare gli ultimi match. La Megabox però strappa unfondamentale nell’accesa lotta per la salvezza. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

