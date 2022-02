Vacilla l’intesa tra M5S e Pd Ormai nel Movimento molti non si fidano più Letta ha fatto aperture sui temi Ma tratta ancora con Calenda e Iv

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’antifona per il momento è la stessa, sia alla Camera che al Senato: “Nessuno ha mai detto che noi e il Pd siamo uguali o aspiriamo ad esserlo. Ci sonosu cui la pensiamo diversamente, maper ora è in piedi”. Questa la posizione ufficiale che circola tra deputati e senatori del M5S. Ed è assolutamente legittimo che nulla venga intaccato dopo la partita sull’inchiesta Open (leggi l’articolo): da una parte il Pd favorevole al conflitto d’attribuzione (come tutto il centrodestra e, ovviamente, Italia viva); dall’altra ilcinque stelle, contrario.nel M5Snon sipiù del Pd Il cambio di passo, per alcuniapparente, per altri sottilissimo, per altrilieve, è tutto in quel “per ora”. La ragione la ...