Ultime Notizie Roma del 23-02-2022 ore 11 | 10

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Putin e sottolinea che gli interessi la sicurezza della Russia sono negoziabili Ma si dice aperto al dialogo e parla di possibili soluzioni diplomatiche per la crisi in Ucraina secondo biden Mosca potrebbe decidere di montare attacchi contro varie città del paese compresa la capitale Kiev per neonato che si attende un attacco su larga scala è il momento più pericoloso per la sicurezza Europea da generazioni in pentagono conferma nei paesi baltici di un battaglione di Fanteria dall’Italia nonché 8 F35 aerei d’attacco Apache dalla Germania mentre altri 12 elicotteri dello stesso tipo saranno spostati dalla Grecia in Polonia si moltiplicano le sanzioni contro la Russia dopo Stati Uniti Regno Unito Germania nella notte anche in Canada e Giappone hanno deciso di applicare ...