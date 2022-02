Ucraina, sul fronte del Donbass: “Case distrutte e persone in fuga. Putin aiuta Luhansk e Donetsk. Kiev? Ci ha abbandonati a noi stessi” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Che quella di oggi potesse essere una giornata particolarmente calda era chiaro fin da ieri sera, da quando Vladimir Putin, in diretta nazionale, aveva ufficialmente riconosciuto le due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk. L’escalation in Donbass non si è fatta attendere e nella regione sudorientale dell’Ucraina, divisa fra esercito di Kiev e milizie filorusse, già dalle prime ore della mattina sono iniziati intensi bombardamenti che hanno così prolungato la lunga scia iniziata nei giorni precedenti. Vrubivka, a pochi chilometri dal fronte, piccolo villaggio abitato ormai da poche anime, è oggetto di un fuoco pesante che fa tremare di paura chi ancora non ha deciso di andarsene. “È il secondo attacco in neanche 24 ore e non ne possiamo più”, tuona Leonid, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Che quella di oggi potesse essere una giornata particolarmente calda era chiaro fin da ieri sera, da quando Vladimir, in diretta nazionale, aveva ufficialmente riconosciuto le due autoproclamate repubbliche di. L’escalation innon si è fatta attendere e nella regione sudorientale dell’, divisa fra esercito die milizie filorusse, già dalle prime ore della mattina sono iniziati intensi bombardamenti che hanno così prolungato la lunga scia iniziata nei giorni precedenti. Vrubivka, a pochi chilometri dal, piccolo villaggio abitato ormai da poche anime, è oggetto di un fuoco pesante che fa tremare di paura chi ancora non ha deciso di andarsene. “È il secondo attacco in neanche 24 ore e non ne possiamo più”, tuona Leonid, ...

Advertising

EnricoLetta : Alla #DirezionePD ho detto che vogliamo che 1) tutti gli sforzi diplomatici vengano fatti per una soluzione pacific… - Agenzia_Italia : #Ucraina #nato In un articolo apparso nel 1997 sul New York Times, il diplomatico Usa prefigurava lo scenario che s… - Tg3web : In territorio russo, sul Don, il passaggio dei blindati che vanno verso l'Ucraina e quello, in senso contrario, dei… - fattoquotidiano : Ucraina, sul fronte del Donbass: “Case distrutte e persone in fuga. Putin aiuta Luhansk e Donetsk. Kiev? Ci ha abba… - ale_graziadei : RT @kkvignarca: Molto contento di aver intervistato @achesonray (attivista di @WILPF, direttrice del progetto sul disarmo @RCW_) sulla cris… -