Traffico Roma del 23-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverdemeno trovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono problemi sulla tangenziale est Dopo un incidente sta provocando incolonnamenti a partire dal bivio con laL’Aquila uscita Nomentana in direzione quindi dello Stadio Olimpico ripercussioni sul tratto Urbano dellaL’Aquila dove si sono formate code da Portonaccio all’immissione per la tangenziale estcongestionato sulla Nomentana per lavori si sono formati incolonnamenti tra la tangenziale Piazza Sempione in direzione della raccordo sulla stessa Nomentana polizia locale Ci segnano un incidente avvenuto all’altezza di via impiegati raccomandiamo le dovute attenzioni un altro incidente registrato nella zona di Spinaceto dove ci sono code in via Carmelo Maestrini ripercussione code anche in via Felice Cascione nessun problema sul ...