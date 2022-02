Ticket licenziamento 2022: nuova base di calcolo e importi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Ticket licenziamento 2022 è un contributo dovuto all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI. Nel corso del 2021 sono arrivate importanti precisazioni da parte dell’Istituto sulle modalità di calcolo del Ticket, detto anche “contributo aziendale di recesso”. Grazie alla Circolare del 17 settembre 2021 numero 137 è stato infatti chiarito che il contributo si determina in base al massimale mensile NASpI, annualmente comunicato dalla stessa INPS. Alla luce della Circolare dell’Istituto del 16 febbraio 2022 numero 26 con cui è stato fornito il massimale a valere per l’anno corrente, analizziamo in dettaglio come si calcola e a quanto ammonta il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilè un contributo dovuto all’INPS in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto che conferiscono al lavoratore a tempo indeterminato il diritto potenziale all’indennità di disoccupazione NASpI. Nel corso del 2021 sono arrivate importanti precisazioni da parte dell’Istituto sulle modalità didel, detto anche “contributo aziendale di recesso”. Grazie alla Circolare del 17 settembre 2021 numero 137 è stato infatti chiarito che il contributo si determina inal massimale mensile NASpI, annualmente comunicato dalla stessa INPS. Alla luce della Circolare dell’Istituto del 16 febbraionumero 26 con cui è stato fornito il massimale a valere per l’anno corrente, analizziamo in dettaglio come si calcola e a quanto ammonta il ...

