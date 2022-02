Stellantis distribuirà 1,9 mld ai dipendenti con un aumento del 70% (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In tutti i paesi in cui Stellantis è presente, i dipendenti beneficiano dei risultati del primo anno della Società: 1,9 miliardi di euro ridistribuiti nel 2021, 770 milioni di euro in più rispetto all’importo cumulativo ridistribuito l’anno scorso da ciascuna delle precedenti società, pari al 70% di aumento. La politica delle retribuzioni e dei benefit L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In tutti i paesi in cuiè presente, ibeneficiano dei risultati del primo anno della Società: 1,9 miliardi di euro ridistribuiti nel 2021, 770 milioni di euro in più rispetto all’importo cumulativo ridistribuito l’anno scorso da ciascuna delle precedenti società, pari al 70% di. La politica delle retribuzioni e dei benefit L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Stellantis distribuirà 1,9 miliardi ai propri dipendenti: cifre in aumento del 70% rispetto al 2020… - giuggiolalibera : 'società distribuirà 1,9 miliardi di euro ai dipendenti, 770 milioni di euro in più rispetto all’importo cumulativo… - Trmtv : Stellantis, risultati record nel 2021, la società distribuirà 1,9 miliardi di euro ai dipendenti in tutti i Paesi -