Quando esce la seconda parte di Ozark 4 su Netflix? Un trailer anticipa: "La fine arriva prima di quanto pensi" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'epica vendetta di Ruth Langmore inizierà molto presto nella seconda parte di Ozark 4 su Netflix. Tramite un trailer, il servizio di streaming ha annunciato la data d'uscita dei nuovi episodi, ben sette, che porteranno alla conclusione la saga familiare dei Byrde. La data del lancio della seconda parte di Ozark 4 su Netflix è fissata al 29 aprile, circa tre mesi dopo la pubblicazione della prima metà dell'ultima stagione. Come lo showrunner Chris Mundy ha recentemente rivelato a TVLine, la seconda parte riprenderà da dove si era interrotta la prima, con Ruth (Julia Garner, che stiamo vedendo in queste ultime settimane su Netflix con ...

