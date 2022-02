Perché non riesco a gridare viva Kiyv? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La Polonia non morirà finché noi vivremo” lo gridai a squarciagola, molti anni fa, in certune manifestazioni in favore di Solidarnosc ferita, ma non uccisa, dall’Orso Russo, nell’indifferenza della maggior parte degli italiani tale quale a quella di oggi per l’Ucraina (“Kiyv”, il “Donbas”, Perché vale anche la testimonianza delle parole). Anni dopo, un po’ dopo l’89, pensai che erano stati gli squarciagola più fraintesi della mia giovinezza. Ma viva l’Ucraina, Kiyv e il Donbas, ovviamente. Però ogni volta, in questi pasticci, mi torna in mente la Catalogna. L’Ucraina indipendente è sovrana; ma mettiamo che i russofoni di quelle lande vogliano secedere, e pare lo abbiano già fatto. (Si dirà che non ci guadagnano in libertà, ma sono anche fatti loro). L’occidente in punta di democrazia e diritti accettò festoso la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La Polonia non morirà finché noi vivremo” lo gridai a squarciagola, molti anni fa, in certune manifestazioni in favore di Solidarnosc ferita, ma non uccisa, dall’Orso Russo, nell’indifferenza della maggior parte degli italiani tale quale a quella di oggi per l’Ucraina (“”, il “Donbas”,vale anche la testimonianza delle parole). Anni dopo, un po’ dopo l’89, pensai che erano stati gli squarciagola più fraintesi della mia giovinezza. Mal’Ucraina,e il Donbas, ovviamente. Però ogni volta, in questi pasticci, mi torna in mente la Catalogna. L’Ucraina indipendente è sovrana; ma mettiamo che i russofoni di quelle lande vogliano secedere, e pare lo abbiano già fatto. (Si dirà che non ci guadagnano in libertà, ma sono anche fatti loro). L’occidente in punta di democrazia e diritti accettò festoso la ...

