Perché la nuova sotto variante di Omicron non fa paura per ora

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come sempre, i dati scientifici in tempo di pandemia arrivano in maniera estremamente veloce, quasi in tempo reale. E così possiamo cominciare a dare una prima risposta a una domanda che, in questi tempi di informazione sui social, è immediatamente piovuta addosso, appena si è sparsa la voce dell’emersione in certi paesi di una seconda forma del ceppo– così diversa in termini di mutazioni che la si potrebbe paragonare a un’altra– la forma cosiddetta BA.2. Grazie a una efficientissima rete di tracciamento e sequenziamento attiva in Danimarca, si sono infatti potuti esaminare i casi di reinfezione dopo una precedente infezione, per sapere se BA.2 fosse così mutata al punto che una precedente infezione daBA.1 (la versione “tradizionale”, per così dire) risultasse poco protettiva, vanificando così le aspettative ...