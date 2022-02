Pd, Conte vs campo largo. Per parlamentari dem ‘zampino’ Travaglio-Dibba (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – La spaccatura nel voto di ieri al Senato sul caso Open e Matteo Renzi lascia scorie nel rapporto M5S-Pd. E oggi Giuseppe Conte fa scricchiolare l’asse giallorosso dando per non scontata l’adesione al campo largo a cui lavora Enrico Letta. “campo largo? Bene, cosa significa? Per me questa è una formula astratta: se significa politiche per i cittadini annacquate, io in questo campo largo non ci entro”, ha detto il leader M5S. Parole che ovviamente non sono passate inosservate tra i parlamentari Pd. “Ci sono dietro Travaglio e Di Battista”, è il commento che gira a Montecitorio complice anche il retroscena su una cena in cui il direttore de Il Fatto Quotidiano e l’ex-grillino avrebbero sollecitato Conte ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – La spaccatura nel voto di ieri al Senato sul caso Open e Matteo Renzi lascia scorie nel rapporto M5S-Pd. E oggi Giuseppefa scricchiolare l’asse giallorosso dando per non scontata l’adesione ala cui lavora Enrico Letta. “? Bene, cosa significa? Per me questa è una formula astratta: se significa politiche per i cittadini annacquate, io in questonon ci entro”, ha detto il leader M5S. Parole che ovviamente non sono passate inosservate tra iPd. “Ci sono dietroe Di Battista”, è il commento che gira a Montecitorio complice anche il retroscena su una cena in cui il direttore de Il Fatto Quotidiano e l’ex-grillino avrebbero sollecitato...

