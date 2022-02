Patrimonio, Pd: nostro impegno è superare delibera 140 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “superare la delibera 140, affrontare il tema delle ingenti somme richieste a chi in questi anni ha avuto sede nel Patrimonio disponibile della città, restituire a Roma il senso del valore sociale e culturale dell’associazionismo di base, impreziosire l’operato del Terzo Settore, coinvolgere i Municipi e ricucire un senso diffuso di comunità che è poi anche sicurezza sociale e urbana: siamo pronti a dare un contributo e lo faremo, a partire da oggi, con una serie di audizioni in sede di Commissioni congiunte.” “In campagna elettorale avevamo preso un impegno e oggi, grazie anche alla disponibilità dell’assessore Zevi e degli uffici del Patrimonio, possiamo mostrare il coraggio che è mancato negli ultimi anni: dare a Roma la chance di essere competitiva anche sul piano delle concessioni degli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “la140, affrontare il tema delle ingenti somme richieste a chi in questi anni ha avuto sede neldisponibile della città, restituire a Roma il senso del valore sociale e culturale dell’associazionismo di base, impreziosire l’operato del Terzo Settore, coinvolgere i Municipi e ricucire un senso diffuso di comunità che è poi anche sicurezza sociale e urbana: siamo pronti a dare un contributo e lo faremo, a partire da oggi, con una serie di audizioni in sede di Commissioni congiunte.” “In campagna elettorale avevamo preso une oggi, grazie anche alla disponibilità dell’assessore Zevi e degli uffici del, possiamo mostrare il coraggio che è mancato negli ultimi anni: dare a Roma la chance di essere competitiva anche sul piano delle concessioni degli ...

