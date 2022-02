L' Italia apre ai turisti extra Ue | bastera' il Pass base

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Ministro Speranza firma l'ordinanza che elimina la quarantena per iUe. Da marzo allentamento delle restrizioni. Allo studio le misure da adottare con l'eventuale fine dello stato d'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia apre

Insomma, Patrizio Bianchi, che nella vita fa il rettore e il professore universitariouna ... Insomma, i senatori di ForzaAntonio Barboni, Anna Maria Bernini, che è la presidente del gruppo ...Il Ministro Speranza firma l'ordinanza che elimina la quarantena per i turisti extra Ue. Da marzo allentamento delle restrizioni. Allo studio le misure da adottare con l'eventuale fine dello stato d'...Il Ministro Speranza firma l'ordinanza che elimina la quarantena per i turisti extra Ue. Da marzo allentamento delle restrizioni. Allo studio ...La crisi Europa-Russia apre scenari preoccupanti sul fronte della vendita di gas. E l’Italia è costretta a rilanciare Tap, il gasdotto che approda nel Salento e che è stato un simbolo per le battaglie ...