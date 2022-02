“Le Iene” | anticipazioni della puntata di stasera e ospiti in studio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), mercoledì 23 febbraio,in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche i due giovani talenti comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gliin, Marco Cappato, Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu. Lee servizi Nella: continua l’inchiesta di Andrea Agresti sul presunto traffico di bambini in Paraguay, raccontato attraverso la storia di Enrica Locatelli, la 40enne che ha scoperto da poco che le sue vere radici affondano nel paese sudamericano e non a Bergamo, città dove ha sempre vissuto. Tutto è cominciato quando Enrica ha deciso di cercare prove e documenti sulla sua nascita. Alcuni indizi sembrano portare a un ...

Advertising

361_magazine : - DonnaGlamour : Le Iene, le anticipazioni di stasera 23 febbraio - infoitcultura : Le Iene, anticipazioni del 23 febbraio: le inchieste e gli ospiti in studio - tuttopuntotv : Le Iene, anticipazioni del 23 febbraio: le inchieste e gli ospiti in studio #LeIene #belenrodriguez @redazioneiene… - 361_magazine : Le Iene, ecco le anticipazioni della puntata di oggi 23 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Iene anticipazioni

... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Michelle impossible , con Michelle Hunziker , in onda dalle 21.20 su Canale 5 Le, in onda dalle 21.20 su Italia 1 Atlantide - Storie di ...Cosa avranno preparato per il pubblico? Ecco le. In prima serata su Italia 1 questa sera andrà in onda una nuova puntata de Le, il programma di approfondimento e attualità molto ...Stasera, mercoledì 23 febbraio,in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari.Le Iene Show 2022: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 23 febbraio, alle ore 21,20 su Italia 1 ...