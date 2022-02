Lazio-Porto, Sarri: “Partita difficile ma non impossibile” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ribaltare l’1-2 di OPorto, questo l’obiettivo della Lazio che domani sera affronterà il Porto di Coincecao nel ritorno dei playoff di Europa League. Partita senza dubbio tosta, anche per via delle assenze che affliggono la Lazio – Zaccagni su tutti – ma soprattutto per il peso specifico dell’avversario, primo in Portogallo. Sarri, intervenuto in conferenza stampa, è consapevole della difficoltà della gara, ma ci crede: “So che il Porto è forte, non giochiamo contro il sistema calcistico Portoghese. In casa sta facendo dei risultati straordinari, la gara d’andata ci ha detto che la Partita è difficilissima, ma non impossibile”. Non penserà al Napoli al momento di schierare la formazione: “No, questa è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ribaltare l’1-2 di O, questo l’obiettivo dellache domani sera affronterà ildi Coincecao nel ritorno dei playoff di Europa League.senza dubbio tosta, anche per via delle assenze che affliggono la– Zaccagni su tutti – ma soprattutto per il peso specifico dell’avversario, primo ingallo., intervenuto in conferenza stampa, è consapevole della difficoltà della gara, ma ci crede: “So che ilè forte, non giochiamo contro il sistema calcisticoghese. In casa sta facendo dei risultati straordinari, la gara d’andata ci ha detto che laè difficilissima, ma non”. Non penserà al Napoli al momento di schierare la formazione: “No, questa è ...

