La nuova auto di Oracle Red Bull Racing vista in azione a Barcellona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La RB18 diRedera in pista per i test pre-stagionali acon Max Verstappen al volante mentre la Formula Uno entra in unagenerdi regolamenti tecnici. Ecco tutto quello che dovete sapere sulladiRedLa scorsa settimana, Verstappen e Sergio ‘Checo’ Pérez hanno dato un primo sguardo alla vettura 2022 del team in una giornata di riprese ufficiali sul circuito internazionale di Silverstone. Max ha ottenuto al volante della RB18 per una serie di corse come la squadra ha raccolto filmati promozionali prima dell’inizio della stagione in Bahrain il mese prossimo. Verstappen ha detto: “Abbiamo avuto la nostra prima impressione ...