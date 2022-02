La digitalizzazione dei servizi pubblici non esiste, la denuncia di U.di.Con (Di mercoledì 23 febbraio 2022) U.Di.Con., Unione per la Difesa dei Consumatori, con un nuovo comunicato stampa denuncia la situazione paradossale della digitalizzazione degli enti e servizi pubblici La nota del presidente nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci si apre così: “Viviamo in un’era dove la digitalizzazione dovrebbe essere il pane quotidiano“. E in quel “dovrebbe” c’è racchiusa tutta la situazione in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) U.Di.Con., Unione per la Difesa dei Consumatori, con un nuovo comunicato stampala situazione paradossale delladegli enti eLa nota del presidente nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci si apre così: “Viviamo in un’era dove ladovrebbe essere il pane quotidiano“. E in quel “dovrebbe” c’è racchiusa tutta la situazione in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GiuseppeConteIT : Questa notte la destra ha votato per un innalzamento del tetto del contante, una retromarcia rispetto alla strada c… - IMTLucca : La #ScuolaIMT nel network #GiustiziaAgile, finanziato da @minGiustizia per la digitalizzazione. Responsabile è… - DEDAGROUP_ICT : Nuova spinta al principio del “once only” e alla #digitalizzazione dei procedimenti grazie alle risorse del #PNRR.… - S_Sordelli : Investire sulla #formazione dei collaboratori per rispondere ai cambiamenti introdotti da #digitalizzazione e… - Giosca3Giovanna : RT @AgidGov: ??#PNRR: AgID è soggetto attuatore dei progetti Sportello Digitale Unico e accessibilità nell’ambito delle misure per la digita… -