Innovazione | Unisa lancia l' ”App Challenge” 2022 | sono 17 progetti innovativi in gara

(Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ statata in diretta live, del dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, con il patrocinio dell’assessorato comunale alle Politiche Sociali e Giovanili, l’VIII edizione di App. Si tratta di un progetto ideato dalla professoressa Rita Francese che coinvolge gli studenti del Corso “Enterprise Mobile Application Development” offerto nell’ambito della Laurea Magistrale del Dipartimento di Informatica. L’obiettivo è contribuire a far emergere le competenze acquisite dagli studenti durante il proprio corso di studi, presentandole al mondo imprenditoriale in maniera innovativa. Tutte rilevanti, infatti, le aziende di settore coinvolte che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, apprezzandone sia l’approccio didattico, sia gli strumenti di sviluppo largamente richiesti nel mondo del lavoro. Diciassette ...

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione Unisa

ilmattino.it

Dunque, va rivisto il sistema relativo alla salute all'interno dell', con il presidio medico, ... La parola d'ordine è? "Esatto. Chi oggi si laurea nelle attività legate alla sanità si ..., Transizione, Saperi' è il tema scelto per questa edizione e si confronteranno sull'... Il format della settimana del Placementproseguirà, da domani, con un calendario di appuntamenti ...È italiano il primo mezzo a idrogeno per la movimentazione delle merci in un porto europeo, un trattore portuale a quattro ruote, in gergo yard truck, che verrà testato per la prima volta nello scalo ...