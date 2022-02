Google Chrome per Android dirà addio alla Modalità Lite con la versione 100 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'atteso aggiornamento di Google Chrome per Android alla versione numero 100 farà fuori una funzione storica: la Modalità Lite è ai saluti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'atteso aggiornamento dipernumero 100 farà fuori una funzione storica: laè ai saluti. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Google Chrome per Android dirà addio alla Modalità Lite con la versione 100 - NeoEnigma : #Chrome per #Android , addio alla modalità salva dati da fine marzo - - HDblog : Chrome per Android, addio alla modalità salva dati da fine marzo - ITmanagerSlife : Chrome per Android perde la modalità Lite: cos'è e perché Google la abbandona - CeotechI : RT @CeotechI: Chrome migliora la gestione delle password con le note #Annotazioni #App #Applicazioni #Browser #Chrome #Commenti #Google #Go… -