'Gli anni più belli' di Muccino stasera su Rai 1: 'Mi sono ispirato a Ettore Scola' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 'Gli anni più belli ' di Gabriele Muccino andrà in onda stasera su Rai 1. Il film del 2020 vede nel cast Pierfrancesco Favino , Micaela Ramazzotti , Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria . 'Gli anni ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 febbraio 2022) 'Glipiù' di Gabrieleandrà in ondasu Rai 1. Il film del 2020 vede nel cast Pierfrancesco Favino , Micaela Ramazzotti , Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria . 'Gli...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente Zelensky ha firmato un decreto per la mobilitazione generale di tutti gli uomini ucraini in età da co… - fattoquotidiano : Ha voglia Boris Johnson a fare la faccia feroce guardando Mosca e i suoi oligarchi. Anni e anni di legislazione vol… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia europea per i farmaci ha dato il via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, della terza… - ENRICO27218318 : RT @dottorbarbieri: ???? Kiev: gli uomini dai 18 ai 60 anni non possono lasciare il paese. COS'È QUESTO SESSISMO? - marco_car67 : RT @ziobaffone: Da anni ogni settimana partono missili da Israele verso Damasco, ma nessuno dice nulla. Da anni l'Arabia saudita massacra… -