Formazioni ufficiali Benevento-Como, Serie B 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Benevento-Como, incontro valevole per la venticinquesima giornata della Serie B 2021/2022. Sfida importante allo stadio Vigorito, dove i padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per non perdere contatto con le posizioni di vertice. L’obiettivo è bissare il recente successo contro il Cittadella, ma non bisognerà sottovalutare il Como, squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma tanto che non perde da 5 giornate. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dagli allenatori di riferimento. Formazioni ufficiali Benevento: In attesa Como: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ledi, incontro valevole per la venticinquesima giornata della. Sfida importante allo stadio Vigorito, dove i padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per non perdere contatto con le posizioni di vertice. L’obiettivo è bissare il recente successo contro il Cittadella, ma non bisognerà sottovalutare il, squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma tanto che non perde da 5 giornate. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dagli allenatori di riferimento.: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

infoitsport : LIVE TJ - JUVENTUS PRO PATRIA - Formazioni Ufficiali - Kaio Jorge titolare - venti4ore : Coppa Italia Eccellenza Le formazioni ufficiali di Fortis Juventus – Atletico Cenaia - lemonfromRome : RT @romanewseu: #CoppaItalia Primavera, Roma in semifinale. #Juve battuta ai rigori con due parate di #Mastrantonio ?? - romanewseu : #CoppaItalia Primavera, Roma in semifinale. #Juve battuta ai rigori con due parate di #Mastrantonio ??… - MondoBN : UNDER 23, Le formazioni ufficiali di Juventus – Pro Patria: Kaio Jorge t -